All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、以前「事実婚」だったと知って驚いた芸能人ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：吉田美和／63票2位にランクインしたのは、音楽グループ「DREAMS COME TRUE」のボーカル・吉田美和さんです 。吉田さんは2004年に映像ディレクターの男性と籍を入