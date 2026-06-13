タレントの森脇梨々夏さん（24）が、ボム7月号限定版（ワン・パブリッシング）の表紙を飾りました。【写真】ボム7月号限定版の表紙を飾った森脇梨々夏さんYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW♡MEとして注目を集め、「素直でごめんね」でのCDデビューも決定して話題の森脇さん。最新グラビアでは、いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの表情に彼女に夢中になってしまいそう