ミスSPA！2025のグランプリの空見みあさんが、週刊SPA！（扶桑社）6月16日号の企画「妄想デート撮このあと、どうする？」に登場しました。【写真】妄想デート撮企画に挑んだ空見みあさん小説家の外山薫さんによるシナリオを基に空見さんを撮影する今回の妄想デート撮企画。異性の後輩との何気ない食事のはずが、とある談義で盛り上がり、「先輩も好きなんですね、ガンダム談議しましょうよ」と空見さんからお誘いを受けるという