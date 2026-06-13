第28回上海国際映画祭のテクノロジー・クリエーション部門の開幕式および上海テック・フィルムシティ（上海科技影都）の発表会が6月12日に上海市松江で行われました。今回のイベントは「科学技術による制作の高度化」をテーマに、「人工知能（AI）による制作」「インタラクティブ短編ドラマ」「著作権取引」「映画と観光産業の連携」など産業チェーン全体をカバーする分野に焦点を当て、一連の産業成果やエコシステムの共同構築プ