6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」では、主要6部門の最優秀作品/アーティストが発表。最優秀ニュー・アーティスト賞はHANAが受賞した。 （関連：【写真あり】HANA、フォーマルな装いで『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペットに登場） ■HANA コメントプロデューサーのちゃん