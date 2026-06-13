名古屋市中区栄4丁目のビルの2階にある店「Oto樹（おとぎ）」。その名の通り、おとぎ話をコンセプトにしたメルヘンチックなカフェです。店内には大きな桜の木があり、フォトスポットになっていて、シーズンごとに店内の装飾が変化します。7月はひまわりがテーマです。 メニューブックも魔法書のようになっていて、おとぎ話の世界観が楽しめます。「初夏の魔法のドリンク」は、アジサイのように