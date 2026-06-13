優勝に導くゴールだ。６月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催された『ＪリーグオールスターDAZNカップ」。J１のEASTとWEST、J２・J３のEAST-AとB、WEST-AとB、計６チームが参戦し、トーナメント形式の大会を制したのは、EAST-Aだ。WEST-Bとのファイナル。開始３分に決勝点が生まれる。スコアラーは、モンテディオ山形の土居聖真。ペナルティエリア左付近で湘南ベルマーレの石井久継とのパス交換から、狙いすましたシ