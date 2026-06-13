◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人2-1西武(13日、ベルーナドーム)西武は先発の隅田知一郎投手が9回2失点で完投するものの、打線が巨人の投手陣から1点しか奪えず敗戦。連勝が「6」でストップとなりました。先発の隅田投手は初回、ダルベック選手のタイムリー2塁打で先制点を献上すると、同点となった2回にはリチャード選手に直球を捉えられ、レフトへの1号ソロで勝ち越されます。ただその後は立ち直り、3回以降は9回までわずか3安打にお