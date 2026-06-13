静岡市にある日本平動物園の人気者・アジアゾウ「ダンボ」が60歳の誕生日を迎え、多くの来園者たちが祝福しました。13日、静岡市駿河区の日本平動物園で開かれたのは、アジアゾウ「ダンボ」の60歳のお誕生会。人間でいう「還暦」を迎えたことにちなんで、赤く「60」とくりぬかれたスイカがプレゼントされました。1969年の開園に合わせてやってきたダンボは、日本で飼育されているアジアゾウとしては2番目に高齢となります。来園者