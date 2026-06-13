◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人2-1西武(13日、ベルーナドーム)巨人は先発ウィットリー投手が6回1失点の好投を披露。打線は2回に今季初スタメンのリチャード選手が勝ち越しソロを放つと、最後までその1点を守り切り勝利。パ・リーグ首位の西武相手に貴重な勝利を掴み、連敗脱出となりました。打線は序盤から相手先発・隅田知一郎投手を攻め、得点を重ねます。初回はダルベック選手のタイムリー2塁打で1点を先制し、そのウラには西武に