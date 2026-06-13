＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授章式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYO昨年に引き続き2年連続で授賞式の総合司会を担当する菅田将暉（33）がグランドセレモニーのオープニングに登場した。オープニングパフォーマンスにはサカナクションが登場。菅田は「最高のライブで幕を開けました」と拍手をしながら壇上にあがった。そして「音楽さえあれば脳内はいつでもハッピー。そんなメッセージが届いていたらうれしいです」とあいさつした。また