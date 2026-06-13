◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人が接戦を制し、連敗を２で止めた。リチャード内野手は今季初打席での決勝ソロだけでなく、守備でも大きく貢献した。２―１の４回無死一塁の守備。古賀悠の投ゴロを捕球したウィットリーは一塁へ向かって走りながら下からリチャードへ送球。エンドランでスタートを切っていた一走・長谷川は二塁を回って三塁へ走っていた中、リチャードは捕球後