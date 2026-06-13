佐賀競馬所属の飛田愛斗騎手（２３）＝三小田幸人厩舎＝は６月１３日、佐賀競馬５Ｒでオンリーラヴに騎乗して１着。２０２０年１０月の初騎乗以来、４８９１戦目で地方競馬通算８００勝を達成した。また、山田徹調教師（４９）は８Ｒに管理するサザンフィールドを出走させ１着。２０１８年１月の初出走以来、４５３５戦目で地方競馬通算７００勝を達成した。