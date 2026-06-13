◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人が両リーグ首位対決で西武に競り勝って連敗を止めた。ケガで出遅れていたリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初スタメン出場すると、同点の２回に豪快な勝ち越し１号ソロ。今シーズン初スイングがチームに大きな１勝をもたらし、セ・リーグ首位を守った。先発のウィットリー投手も６回１失点の好投で、今季２勝目を挙げた。笑顔がはじけた