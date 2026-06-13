◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）西武は球団初の交流戦優勝に向け負けられない一戦で痛恨の敗戦。両リーグ最速の４０勝到達はお預けとなった。西武先発・隅田知一郎投手のフィールディングが光った。１点ビハインドの５回、１死一塁。小浜へ２球を投じた後、一塁走者・門脇に向けて２球続けて一塁けん制を行い、２球目で完璧に刺した。６回には２死一塁で一塁走者・松本を一塁への