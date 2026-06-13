バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ジラート）が健在ぶりを猛アピールだ。ネーションズリーグ（ＮＬ）第１週第３戦の中国戦（１３日、中国・臨沂）では、石川が２試合ぶりに先発出場。１２日のポーランド戦はメンバー外だったが、チーム２位の１２得点をマークした。チームも３―１で勝利を収め、開幕３連勝を飾った。石川は「コートに立った選手がいい活躍をしていた。チームとしていい勝利ができた」と手応え。２