音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する授賞式「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。主要部門の「最優秀ニュー・アーティスト賞」には７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が輝いた。プレゼンターを務めた布袋寅泰から受賞盾「ルビー」を受け取ったＣＨＩＫＡは「本当に