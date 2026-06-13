【熱帯じょう乱】「低圧部」発生 対流活動は活発 日本のはるか南で「低圧部」が発生しました。 『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要してください。 【▶画像で掲載】雨と風シミュレーション（１４日（日）～２３日（火）） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（１４日（日）～２０日（土）） 「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環は