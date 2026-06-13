【モデルプレス＝2026/06/13】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆STARGLOW、デビュー約半年で「MAJ」レカペ登場「最優秀ニュー・アーティスト賞」にノミネートしたSTARGLOWはシャツスタイルでありながら、レザー