【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）の佐野勇斗、King ＆ Prince（キングアンドプリンス）の高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyに出席。関係性を明かす場面があった。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆佐野勇斗＆高橋海人、キンプリデビュー前から