BTSが6月12日・13日、ワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の釜山公演を韓国・釜山アシアード主競技場で開催した。JiminとJung Kookの出身地でもあり、BTSのデビュー記念日を目前に控えた釜山に、世界中からARMY（BTSファンの呼称）が集結。特別な地で、7人はどのようなステージを見せたのか。岸野恵加による、初日6月12日のレポートをお届けする。【ライブ写真ギャラリー】『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' BUSAN』BTSが、ワー