HANA HANAが13日、 TOYOTA ARENA TOKYOで開催の「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に登場。最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞し「本当に光栄です」とコメントした。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音