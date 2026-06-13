川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。10R準決勝戦。試走トップの3.31を出した鈴木圭一郎（31＝川口）が4周目で先頭に立って押し切った。貫禄の優出だ。「試走は自分なりに良く感じたし、スタートも悪くなかった。エンジンも少し良くなった」とトータルで徐々に上昇している様子。ただ、こう続けた。「このままでは勝てそうにない。何か考えたい」。秘策はあるか。