第79回カンヌ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞した女優でモデルの岡本多緒（41）が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式に登場した。最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞のプレゼンターとして、美しい黒のロングドレス姿で登場。「日本のアイドルとは、アイドルとファンの人々が互いにエネルギーを交換し合うとてもユニークな文化です