高市首相が皇族数確保に関する「立法府の総意」の取りまとめを受け、「自民党と日本維新の会で制度設計の細かいところまで詰めてほしい」と発言したことに対し、野党内で１３日、懸念の声が相次いだ。国民民主党の玉木代表は広島市で「立法府の総意を最大限尊重し、政府として立法化することを強く求めたい」と語った。中道改革連合の小川代表も神奈川県鎌倉市で「与野党を超えて議論してきた。与党だからと特段の対応を取らな