国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。グランドセレモニーで、主要6部門の受賞者・楽曲が発表され、女性7人組「HANA」が最優秀ニュー・アーティスト賞に輝いた。プレゼンターのギタリスト・布袋寅泰がHANAの名を読み上げると、メンバーは笑顔で立ち上がって会場へ一礼。壇上に上がってトロフィー「ルビー」を受け取り、CHIKAは「皆さんこん