米歌手テイラー・スウィフト（36）が現地時間11日、史上最年少の女性アーティストとしてソングライターの殿堂入りを果たし、米ニューヨークで行われた式典に婚約者の米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビル・ケルシー（36）を伴って出席した。1983年に史上最年少となる32歳で殿堂入りを果たしたスティービー・ワンダー（76）に次ぐ若さで選出されたスウィフトは、プレゼンテーターを務めたスティー