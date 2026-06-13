Jリーグオールスターゲーム『DAZNカップ』の決勝が行われ、J2・J3EAST-AがJ2・J3WEST-Bを1-0で下した。1日をかけて約200人の選手がMUFGスタジアム(国立競技場)に集まったオールスターゲームもいよいよクライマックスを迎えた。準決勝ではともにJ1選抜を撃破したJ2・J3のEAST-AとWEST-Bが優勝賞金1000万円をかけて戦った。開始3分でスコアが動いた。EAST-Aは左サイドでボールを持ったFW土居聖真(山形)がMF石井久継(湘南)との