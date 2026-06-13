サッカー選手で元日本代表の浅野拓磨（31）が6月9日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 日本国旗の絵文字をつけて公開されたのは、黒ストライプのスーツを着てスマホを操作する浅野の姿。その他、ビーチを散歩する姿やホテルのプールで仁王立ちする姿など