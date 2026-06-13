【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Fujii Kazeのアルバム『Prema』が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀アルバム賞を受賞した。 ■Fujii Kaze コメント 神様に感謝。そして、このアルバムに関わってくれたすべての皆様の中にいる神様に感謝。そして、このアルバムを愛してくださったみんなの中にいる神様に感謝します。このアルバムは、そういうアルバムです。 自分の中にいる究極の愛、Prema、つまり僕はそれを神