【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPERが、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。 ■FRUITS ZIPPER 真中まな コメント わたしたち、FRUITS ZIPPERです！ このたびはこのような素敵な賞をいただき、本当にありがとうございます。今回、このような素敵なステージに立たさせていただけること、そしてこのような賞をいただけたこと