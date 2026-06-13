6月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ギグワークス東Ｓ 26/10 20180 800.0 6/11 ケア２１東Ｓ 26/10350750 114.3 6/12 クロスフォー東Ｓ 26/ 7 33 70 112.1