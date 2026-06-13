タレント・辺見えみりが１３日、インスタグラムを更新。一人娘の１３歳の誕生日を報告し、別れた元夫にも感謝をつづった。「娘の１３歳のｂｉｒｔｈｄａｙ１３年ってあっという間ですね今私達が笑顔でいられるのは周りで支えてくれている人たちのおかげです感謝しかありません」と赤ちゃんの頃の娘との２ショットをアップ。「娘のパパにも感謝」とつづった。「１３歳の現在は、夢を持ち始めて毎日楽しく学校に