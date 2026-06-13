ＮＨＫは１３日、けがのためサッカー日本代表を離脱した遠藤航選手が出演する、一部番組の放送を見送ることを発表した。見送られる番組は、遠藤とシンガー・ソングライターの米津玄師との対談番組「米津玄師×遠藤航ＮＨＫサッカーテーマＳＰＥＣＩＡＬ対談」で、１９日に放送する予定だった。同局は「対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため総合的に判断した結果、放送を見送ることになりました」と理由