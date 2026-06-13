男子日本代表は13日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンドでFIVB世界ランキング31位の中国代表にフルセットで勝利した。 第1週目は中国での開催。アウェーの中で勝利を飾った日本だが、前日のポーランド代表戦ではベンチ外だったキャプテンの石川祐希とミドルブロッカーの小野寺太志が中国戦ではスタメンに復帰。小野寺はミドルを多用する中国に苦しめられる場面もあった