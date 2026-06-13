アイドルグループ「ピュアリーモンスター」の塙有咲が大切にしている言葉に「雑草魂」がある。声優、アイドルという夢を追う中では、両親からの反対やオーディション落選など、決して楽ではない時間も経験してきた。それでも歩みを止めず、前を向き続けてこられた理由とは――。そこには、完璧ではなくても自分を応援してくれるファンの存在と、“どんな場所でも成長の糧に変える”というゆるぎない信念があった。（「推し面」取