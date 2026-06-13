「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）人気エナジードリンク「モンスターエナジーＤＡＹ」として開催され、モデル、ラウンドガールとして活動する水神ききが始球式に登場し、可憐な投球で魅了した。すらりとした脚線美光パンツに短丈の黒のウエア姿でマウンドに上がると、綺麗なフォームで投球。大役後は「始球式投げてきました。貴重な経験ありがとうございました」と、笑顔の写真とともにつづった。