お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が13日までに更新された「U-NEXT」のYouTubeチャンネルに出演。今まで運転したなかで一番の高級車について語る場面があった。大の車好きで知られる矢作だが、そこで「今まで運転した中で、一番高い車って何?」という質問が寄せられた。これに矢作は「価値が付いちゃってるヤツを入れると」と前置きしながら「『ランボルギーニ・ミウラ』とかさ。たぶん2億、3億するじゃん。仕事で乗