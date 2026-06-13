2021年東京オリンピック・自転車競技のトラック種目女子オムニアム銀メダリスト、梶原悠未（29、TEAM Yumi）が静岡県・伊豆ベロドロームで開催されている全日本選手権で3年ぶりの優勝を果たした。「一戦一戦、集中して挑んで最後に優勝をつかめてうれしい。ロサンゼルス五輪、アジア大会に向けて全日本チャンピオンの称号は絶対に欲しかったので獲得できて良かった」とレース後に喜びを語った。【写真を見る】自転車・梶原悠未「心