国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』グランドセレモニーが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、最優秀ニュー・アーティストには、7人組ガールズグループ・HANAが選ばれた。【ソロショット】個性豊かな衣装で魅了したHANAスピーチではグループを代表してCHIKAがマイクを取り、プロデューサーのちゃんみなら周囲への感謝を語り、「デビューからずっと誰かの生きる意味になりたいと、思いながら歌ってき