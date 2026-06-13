国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN」のレッドカーペットに登場した藤井風＝13日午後、東京都江東区日本やアジアの音楽文化の世界発信を目指す国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（ミュージックアワーズジャパン、MAJ）」の主要部門の授賞式が13日に東京で開かれ、最優秀アルバム賞に藤井風さんの「Prema」が選ばれた。同賞など注目の6部門にはそれぞれ作品やアーティスト5候補が選ばれ、ミュージシャンやコンサート事業者ら音楽