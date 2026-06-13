前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。暴れん坊だった現役時代、ヤクルトの人気マスコットにしてしまったこととは？指導者としてはソフトな口調で紳士的な吉井氏だが、現役時代はアドレナリン全開。ピッチングに納得がいかなければベンチで物に当たって暴れるときも多かった。ヤクルト時代は当時監督だった野村克也氏が「吉井が投げるとこはサンドバッグを用意しろ」と命