＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀ニュー・アーティスト賞にHANAが輝いた。CHIKA（21）は、プロデューサのちゃんみな（27）をはじめて、かかわる全ての人に感謝を示すと「誰かの生きる意味になりたい。そう思って歌ってきました。その曲がこのような賞をいただけて光栄です」と述べた。ラッパーのちゃんみながプロデュースを務める同グループは、オーディション番組をへて昨年デビュー。デビュ