元ＨＫＴ４８で、現在は実業家や「モテクリエイター」として活動する「ゆうこす」こと菅本裕子が、３２歳の誕生日を多くの人に祝ってもらったことを報告した。１３日までに自身のインスタグラムを更新した菅本は「５／２０、３２歳になりました！」と報告。誕生日ケーキを前にした主役ショットのほか、インフルエンサー・もとかのとＹｏｕＴｕｂｅｒ・そわんわんから祝福を受ける３ショット、両親と北京ダックを嗜む姿などをア