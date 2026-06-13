デンマークのFCミッティラン所属韓国代表DF李韓汎（イ・ハンボム、２３）がW杯初戦のチェコ戦で見せたパフォーマンスでプレミアリーグから注目を浴びている。英サッカー専門サイト『テームトーク』が掲載した記事によると、イ・ハンボム獲得にリバプールが強い興味を示しているという。リバプールはフランス代表DFイブラヒモ・コナテ（２７）が契約延長交渉に応じず今季終了とともに退団。２０２１年加入後ファン・ダイクの