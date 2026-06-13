INIが本日6月13日(土)にINI Official YouTubeにて、グループ結成5周年記念の生配信『INI 5TH ANNIVERSARY LIVE』を実施し、9TH SINGLE「ANTHEM」を9月16日(水)にリリースすることを発表した。6月13日(土)は、INIが結成されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』のファイナルから5周年にあたる記念日。0時を迎えたタイミングにINI公式SNSにて5周年を記念した翼モチーフのアニバーサリーロゴが公開されるなど