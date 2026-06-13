ホワイトソックス戦でベンチ内でやりとり米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地ホワイトソックス戦で休養のためにスタメンを外れた。試合中には、太もも裏を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているホワイトソックスの村上宗隆内野手とジェスチャーで“会話”。日本人スター同士のお茶目なやりとりにファンも爆笑していた。大谷は、前日のパイレーツ戦で13号本塁打を放っていたが、7回に左膝の炎症