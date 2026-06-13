◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人の大勢投手が８回に３番手で登板。１回を投げて３者連続三振に抑えた。２―１の８回にマウンドに上がると、この回の先頭・渡部を３球で空振り三振。続く代打・茶野をフォークで空振り三振。最後は１番・カナリオをフォークで空振り三振。３者連続Ｋで雄叫びをあげた。大勢の登板は７日のロッテ戦（東京ドーム）以来でこれで４試合連続無失点。こ