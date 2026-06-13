ももいろクローバーZの最新曲「SECOND ROUTE」が、6月17日(水)午前0時よりApple Music、Spotify、iTunes Store、レコチョク、mora他にて配信リリースされることが決定した。今作はプロ野球・読売ジャイアンツ・田中将大投手の2026年シーズン登場曲となっている。田中投手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代からももいろクローバーZの楽曲を登場曲として起用しており、2014年のメジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌としてオ