お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻でタレントの山口もえが、誕生日ディズニーショットを公開した。１３日にインスタグラムで「ディズニーランドへ」と始めて、「誕生日シールもらっちゃったいつもはこどもばかり撮って自分を忘れるんだけど今回は皆がたくさん撮ってくれた。笑」とつづり、山口の誕生日である６月１１日と書かれたシールを胸に張ってパークを満喫する様子をアップした。この投稿には「良い誕生日プレゼ